Maltempo: stretta di mano 'corale' tra Meloni, von der Leyen e Bonaccini

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Sorrisi, baci e stretta di mano 'corale', a sei mani, tra il premier Giorgia Meloni, il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, al termine del punto stampa all'aeroporto di Bologna seguito al giro in elicottero per visionare dall'alto i danni dell'alluvione che ha colpito e messo letteralmente in ginocchio la Regione.

Finito il punto stampa, Bonaccini -che ora accompagnerà, assieme al ministro Raffaele Fitto, Von der Leyen in una visita tra la cittadinanza- ha raggiunto Meloni e la presidente della Commissione. I fotografi hanno subito richiesto a gran voce uno scatto a tre, incassando la stretta di mano 'corale' suggellata dai sorrisi dei tre presidenti. Dunque Meloni ha lasciato la sala per far rientro a Roma, dove ad attenderla c'è una nuova riunione del Consiglio dei ministri: congedandosi, ha salutato entrambi con due baci sulle guance.