Maltempo: Taruffi (Pd), 'su commissario no speculazione politica, governo pensi a ER'

Roma, 26 mag (Adnkronos) – "Dobbiamo dare risposte a famiglie, imprese, lavoratrici e lavoratori, e lo dobbiamo fare in fretta. Siamo in un momento di emergenza assoluta e il sistema territoriale dell’Emilia-Romagna ha già dimostrato di saper funzionare molto bene”. Lo ha detto, intervenendo a radio Immagina, la web radio dem, il responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del partito e assessore al Welfare in Regione Emilia-Romagna, Igor Taruffi.

"La filiera istituzionale composta da Regione, Sindaci, sindacati, imprese, terzo settore ha funzionato molto bene nel 2012 dopo il sisma, dimostrando capacità di risolvere i problemi, mettere a terra le risorse, pianificare e ricostruire. Va da sé – aggiunge Taruffi – che la leale collaborazione tra istituzioni non possa non riconoscere questo valore aggiunto che l’Emilia-Romagna porta in dote. Soluzioni alternative non ne vedo”.

“Non è il momento della speculazione politica. Chi governa deve avere in mente solo il bene comune. Serve – conclude Taruffi – una risposta celere, rapida, che riconosce un’unità territoriale importante. La soluzione naturale è solo una”.