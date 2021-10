Manifestazione: Fassina, 'lavoro dignitoso e sicuro per combattere pericolose derive'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Una grande risposta di popolo, una straordinaria mobilitazione di lavoratrici e di lavoratori dopo l’attacco fascista alla sede della Cgil. Gli interventi dal palco, in particolare dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, hanno centrato il punto: alle derive autoritarie, fasciste e razziste si devono tagliare le radici sociali promuovendo buona e piena occupazione, lavoro dignitoso e sicuro".

Così Stefano Fassina, deputato di Leu.

"Poi, sono utili anche interventi di forte valore simbolico, come lo scioglimento dello organizzazioni colpevoli di atti fascisti e esplicitamente legate al fascismo. Ma ha ragione Landini: la mozione per sciogliere Forza Nuova deve essere condivisa da tutti i partiti e movimenti politici presenti in Parlamento. Altrimenti, non funziona".