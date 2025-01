Una folla in piazza Castello

Circa duecento manifestanti si sono riuniti questa sera a Torino, in piazza Castello, per un presidio che ha avuto come obiettivo principale quello di “festeggiare la tregua” nel conflitto israelo-palestinese. I partecipanti hanno espresso la loro gioia per il cessate il fuoco, ma hanno anche sottolineato che questo non rappresenta la fine delle ingiustizie subite dal popolo palestinese. “Il cessate il fuoco rappresenta il fallimento di Israele nel tentativo di cancellare Gaza”, hanno affermato i manifestanti, evidenziando la loro determinazione a continuare a lottare per i diritti dei palestinesi.

Un messaggio di resistenza

Durante la manifestazione, gli attivisti hanno esposto striscioni con frasi significative come “Oggi il cessare il fuoco, domani la Palestina libera”. Questo slogan evidenzia la speranza di un futuro migliore per la Palestina, ma anche la consapevolezza che la lotta per la giustizia e la libertà è lungi dall’essere conclusa. “Questo accordo è molto importante per la resistenza palestinese, che non finisce qui”, hanno dichiarato, sottolineando che la lotta per la libertà continua nonostante la tregua.

Simboli di unità e speranza

Le bandiere palestinesi sventolavano in piazza, simbolo di unità e speranza per un popolo che ha sofferto per troppo tempo. I manifestanti hanno voluto far sentire la loro voce, non solo per celebrare la tregua, ma anche per richiamare l’attenzione sulla situazione critica che continua a persistere in Palestina. “Il genocidio Israele ce l’ha nel Dna”, hanno affermato, evidenziando la necessità di una riflessione profonda sulla storia e sulle ingiustizie che hanno segnato il conflitto. La manifestazione si è conclusa con un forte appello alla comunità internazionale affinché non dimentichi la causa palestinese e si impegni attivamente per una pace duratura.