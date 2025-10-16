Manovra: Baldino (M5s), 'non è per ceto medio, servono aiuti a famiglie e imprese non condoni'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Parlare di una manovra per il ceto medio con appena 18 miliardi è difficile: è la più povera degli ultimi undici anni. Un bilancio da mille miliardi non può limitarsi a piccoli ritocchi fiscali. Servono misure per aumentare salari, sosten...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Parlare di una manovra per il ceto medio con appena 18 miliardi è difficile: è la più povera degli ultimi undici anni. Un bilancio da mille miliardi non può limitarsi a piccoli ritocchi fiscali. Servono misure per aumentare salari, sostenere la produzione e il potere d’acquisto. I condoni non sono la ricetta giusta.

Oggi sei milioni di lavoratori guadagnano meno di mille euro al mese: bisogna agire su domanda interna e imprese. Senza il Pnrr, l’Italia sarebbe già in recessione". Così la deputata del Movimento 5 stelle Vittoria Baldino, a Ping Pong su Rai Radio1.