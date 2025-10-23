Manovra: Barelli, 'no al definanziamento della metro C di Roma'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Definanziare la tratta della metro C di Roma, così come si legge in una tabella della manovra, è un grave errore. Lo avevamo già detto lo scorso anno, quando la misura è stata ritirata e lo ribadiamo con forza anche oggi, perché le...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Definanziare la tratta della metro C di Roma, così come si legge in una tabella della manovra, è un grave errore. Lo avevamo già detto lo scorso anno, quando la misura è stata ritirata e lo ribadiamo con forza anche oggi, perché le motivazioni restano le stesse. La tratta è infatti strategica per collegare i quadranti Nord-Ovest e Sud-Est di Roma e il centro della città, alla zona dei grandi impianti sportivi".

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Roma è tre volte capitale: è capitale politica, è capitale della cristianità ed è capitale culturale, i suoi cittadini, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, i turisti e le migliaia di persone che vengono in pellegrinaggio religioso hanno il diritto di poter usufruire di una mobilità all'altezza di una capitale mondiale. Forza Italia, in Aula, si batterà ancora una volta perché questa parte della Metropolitana sia rifinanziata", conclude.