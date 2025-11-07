Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Landini e la Cgil annunciano un altro sciopero, venerdì 12 dicembre. Molto strano che sia un venerdì, chissà perché hanno scelto quel giorno. Forse un’idea io la ho…". Lo scrive su X il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami.
Home > Flash news > Manovra: Bignami (FdI), 'sciopero Cgil di venerdì chissà p...
Manovra: Bignami (FdI), 'sciopero Cgil di venerdì chissà perché, un'idea ce l'ho'
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Landini e la Cgil annunciano un altro sciopero, venerdì 12 dicembre. Molto strano che sia un venerdì, chissà perché hanno scelto quel giorno. Forse un’idea io la ho…". Lo scrive su X il capogruppo di Fratelli d'Itali...