Manovra: Boccia, 'emendamento FdI ricorda l'oro alla patria, va ritirato'

Roma, 3 dic (Adnkronos) – "Quando ho sentito per la prima volta parlare dell’emendamento sull’oro mi è venuto in mente ‘l’oro alla patria’. Mi fermo qui. Sono convinto che questo emendamento non avrà vita lunga. Noi chiediamo che venga ritirato”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Tg Economia.