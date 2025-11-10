Manovra: Bonelli, 'governo parla di tutto tranne problemi italiani'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Pensavo che il Governo stesse lavorando a un decreto per alzare gli stipendi, per finanziare davvero un piano casa per chi una casa non ce l’ha o per garantire un trasporto pubblico efficiente. Niente di tutto questo: il vicepremier Salvini si inventa nuove emergenze per non affrontare i problemi reali degli italiani".

Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“È incredibile che, mentre 5,7 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta e faticano a pagare l’affitto o a trovare un alloggio dignitoso, la priorità della Lega sia l’ennesimo decreto su immigrazione e sicurezza. La realtà è che il Governo non ha un piano per il lavoro, per i salari o per il diritto all’abitare. E invece di investire i 14 miliardi di euro destinati al Ponte sullo Stretto in treni regionali, metropolitane e trasporto pubblico, continua a sprecare tempo e risorse in propaganda".

“Questa è la destra al governo: incapace di risolvere i problemi veri del Paese, ma sempre pronta a costruire nuovi nemici per nascondere le proprie inefficienze”, conclude Bonelli.