Manovra: Braga (Pd), 'disastro Meloni ma lei festeggia Pnrr che non ha mai votato'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – "Ha preso in giro gli italiani, difeso i ricchi, tagliato servizi essenziali come sanità, scuola e trasporti. La manovra è un disastro e oggi Meloni festeggia il Pnrr che non ha mai votato. Una destra incoerente e una premier inadeguata. Costruiamo l’alternativa per un paese più giusto". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.