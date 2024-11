Manovra, Cappellacci (FI): "Governo al centro tempesta perfetta sta invertendo rotta tagli"

Bari, 28 nov. (Adnkronos Salute) – "Il governo si è trovato in una situazione drammatica, al centro di una tempesta perfetta e sta facendo sforzi straordinari. La manovra porta finanziamenti importanti ma, soprattutto, segna un'inversione di tendenza col passato: dopo 15 anni di tagli alla Sanità solo nei prossimi 5 anni con la legge di Bilancio verranno investiti 30 miliardi di euro, una cifra considerevole. Tuttavia, le sfide della sanità futura possono essere gestite guardando soprattutto alla qualità della spesa e questa manovra porta con sé anche due collegati importanti: la riforma della medicina territoriale e quella sulla professione sanitaria che sono due punti chiave per affrontare il problema e vincere questa sfida. Io capisco che tutte le categorie interessate vogliano di più e chiedono interventi più forti, gli interventi ci sono e vengono implementati in modo graduale compatibile con la finanza pubblica a partire da quest'anno per poi entrare a regime negli anni successivi. Credo che si debba avere fiducia, siamo sulla strada giusta. Veniamo da 15 anni di tagli veramente assurdi sulla sanità mi chiedo dove fossero prima molti di coloro che oggi sono in piazza". Così all'Adnkronos Salute Ugo Cappellacci (FI), presidente della XII Commissione permanente della Camera a margine dell'evento conclusivo del G7 Salute in corso a Bari con un focus su 'Strategie e prospettive per l'antibiotico-resistenza'.