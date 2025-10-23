Manovra: Ciriani, 'in Parlamento discuteremo dettagli ma impostazione finanziaria chiusa'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La dinamica politica non mi spaventa, è logica, è naturale, ogni partito deve cercare di rivendicare le proprie posizioni, però l'impostazione finanziaria è già chiusa, poi in Parlamento discuteremo dei dettagli, ma il grosso ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "La dinamica politica non mi spaventa, è logica, è naturale, ogni partito deve cercare di rivendicare le proprie posizioni, però l'impostazione finanziaria è già chiusa, poi in Parlamento discuteremo dei dettagli, ma il grosso è già chiuso". Su eventuali modifiche al testo della manovra, "qualcosa ci sarà di sicuro, c'è sempre stato, però non sono cifre che possono mettere in discussione l'impianto, aggiustamenti che non compromettono l'impianto generale".

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige.