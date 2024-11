Manovra: da Pd a Fdi, proposte bipartisan per aumento fondi bonus psicologo

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Sono molte e bipartisan le proposte in legge di bilancio che chiedono il rifinanziamento e l’incremento dei fondi destinati al bonus psicologo. Un emendamento firmato da Marianna Madia del Pd porta l’ammontare del bonus per il 2025 e gli anni seguenti a 20 milioni, rispetto agli 8 previsti dalla attuale legge.

Forza Italia, con Patrizia Marrocco prima firmataria, chiede, invece, solo 12 milioni a decorrere dal 2025. Francesco Ciancitto di Fratelli d’Italia si limita a 10 milioni, ma solo per il 2025. Per il Movimento Cinque Stelle, con Rosa Di Lauro, si arriva a 50 milioni a decorrere dall’anno prossimo, mentre Italia Viva con Maria Elena Boschi chiede un incremento di 5 milioni sempre a partire dal 2025. Per Maurizio Lupi di Noi Moderati, infine, nel 2025 il bonus dovrebbe essere aumentato di 2 milioni, raggiungendo la cifra complessiva di 10 milioni.