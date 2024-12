Manovra: Donno show, sventola banconote e urla al governo 'prendete anche questi'

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Volete più soldi? Prendete anche queste e compratevi delle maschere per nascondervi dalla vergogna". Show del deputato del M5s Lorenzo Donno che, urlando verso i banchi del governo, ha chiuso il suo intervento sull'Odg contro gli aumenti dei rimborsi...

Roma, 20 dic (Adnkronos) – "Volete più soldi? Prendete anche queste e compratevi delle maschere per nascondervi dalla vergogna". Show del deputato del M5s Lorenzo Donno che, urlando verso i banchi del governo, ha chiuso il suo intervento sull'Odg contro gli aumenti dei rimborsi a ministri e sottosegretari non eletti lanciando delle banconote in aula.

"Una vergogna, una porcata", ha detto Donno a proposito della norma contenuta nella manovra. "Avete anche provato a nascondervi, dovevate ritirare la norma e chiedere scusa", ha proseguito l'esponente del M5s che ha tirato fuori due banconote da 500 euro e, mostrandole verso i banchi del governo, ha spiegato: "Questo è lo stipendio di milioni di italiani, 1 su 3. Con questo non si arriva alla seconda settimana del mese. E voi che fate? Pensate di aumentare gli stipendi di ministri e sottosegretari. Siete senza vergogna".

Al termine del suo intervento, Donno si è messo le mani in tasca per tirare fuori due mazzette di banconote che ha gettato verso il governo.