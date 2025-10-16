Manovra: Fratoianni, 'di austerità e con aumento impressionante spese militari'

Manovra: Fratoianni, 'di austerità e con aumento impressionante s...

Manovra: Fratoianni, 'di austerità e con aumento impressionante s...

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Alcuni ministri, come la Calderone, sostengono che questa manovra sia molto coraggiosa. A loro vorrei dire che di coraggiosi ci sono solo i lavoratori italiani che vedono i loro stipendi al palo da 30 anni, si misurano con il costo della vita che cresce e con un'...