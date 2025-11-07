Manovra: Fratoianni, 'piena di austerità e spese militari, aiuta ricchi e toglie risorse al Sud'

Manovra: Fratoianni, 'piena di austerità e spese militari, aiuta ...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Una legge di bilancio piena di austerità e di spesa militare: quella del governo Meloni è una manovra iniqua e ingiusta, non risponde alle vera emergenze del Paese a cominciare dagli stipendi troppo bassi dove serve l'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione per invertire la tendenza". Così Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a Montecitorio a margine della conferenza stampa di presentazione delle proposte di Avs per il Sud.

"Una legge che è, come è stato rivelato in questi ultimi giorni, contro la parte più debole della società, che aiuta solo i ricchi, che toglie risorse al Sud. Una manovra del governo che aumenterà le diseguaglianze e non le diminuirà certamente", conclude.