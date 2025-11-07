Manovra: Gasparri, 'governo lavora per far crescere Paese, Landini per fermarlo'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Nuovo sciopero generale il 12 dicembre da parte della Cgil. Stavolta contro la legge di bilancio del Governo. Un altro weekend lungo e città bloccate grazie a Landini, che ha confuso lo sciopero generale per un passatempo e che ogni due per tre lancia una mobi...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Nuovo sciopero generale il 12 dicembre da parte della Cgil. Stavolta contro la legge di bilancio del Governo. Un altro weekend lungo e città bloccate grazie a Landini, che ha confuso lo sciopero generale per un passatempo e che ogni due per tre lancia una mobilitazione. Peccato che dietro la maschera della protesta sociale siano ormai evidenti le sue velleità di scalata politica".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Landini parla di ‘manovra ingiusta’ ma i numeri ci dicono tutt’altro: il Pil cresce, lo spread è ai minimi da 15 anni, l’inflazione è più bassa rispetto al resto d’Europa e l’occupazione tocca quota 24 milioni e 221 mila lavoratori, con un calo netto dei disoccupati. Questa è la realtà. Mentre il governo lavora per far crescere il Paese, Landini lavora per fermarlo e alimentare tensioni sociali", conclude.