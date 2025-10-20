Manovra: Gasparri, 'no a modifiche età pensionabile polizia municipale'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Ribadiamo quanto già affermato: per la polizia municipale l'età pensionabile non va modificata. Presenterò un emendamento al Senato, rafforzando così ulteriormente le tutele nei confronti della polizia municipale, che svolge un lavoro usurante, operando per la maggior parte del tempo sulle strade e in situazioni complesse. Forza Italia ha sempre difeso con determinazione le donne e gli uomini in divisa, riconoscendo il loro ruolo essenziale per la sicurezza dei cittadini e continueremo a farlo".

Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.