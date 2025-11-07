Manovra: Liris (FdI), 'con Governo Meloni Italia torna ad essere credibile'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La legge di bilancio varata dal Governo Meloni conferma la serietà e la coerenza degli impegni presi con gli italiani. È una manovra che sostiene chi lavora e chi produce contribuendo alla crescita del Paese, mettendo al centro famiglie, lavoratori e im...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "La legge di bilancio varata dal Governo Meloni conferma la serietà e la coerenza degli impegni presi con gli italiani. È una manovra che sostiene chi lavora e chi produce contribuendo alla crescita del Paese, mettendo al centro famiglie, lavoratori e imprese. I dati illustrati dal ministro Giorgetti confermano la bontà delle scelte economiche del Governo: il taglio del cuneo fiscale, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e le misure per sostenere i redditi bassi sono interventi concreti che si traducono in più risorse nelle tasche degli italiani".

Così in una nota il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio.

"Dopo anni di immobilismo, con Fratelli d’Italia il potere d’acquisto torna a crescere e il lavoro viene finalmente valorizzato. Questa manovra investe nella produttività, nella formazione, nella sanità, nella natalità e nella coesione territoriale, offrendo risposte reali a chi chiede stabilità e prospettive. L’Italia torna ad essere credibile, capace di attrarre investimenti e di difendere la propria economia anche in un contesto internazionale complesso. Il Governo Meloni sta dimostrando che governare con visione e responsabilità significa mantenere le promesse", conclude.