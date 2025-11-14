Manovra: Lupi, 'sostegno a famiglie, giovani, imprese e lavoratori'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Gli emendamenti alla legge di bilancio presentati da Noi Moderati sono 63. Sono tutte proposte di modifica che vanno ancora di più a favore di famiglie, imprese e giovani. Sono interventi pragmatici, pensati alla vita concreta dei cittadini ma nel pieno rispe...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Gli emendamenti alla legge di bilancio presentati da Noi Moderati sono 63. Sono tutte proposte di modifica che vanno ancora di più a favore di famiglie, imprese e giovani. Sono interventi pragmatici, pensati alla vita concreta dei cittadini ma nel pieno rispetto dei conti pubblici, come la riduzione dal 21% al 15% della cedolare secca per gli affitti a lungo termine o l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee, fino a un valore di 200 mila euro per le città metropolitane.

E' un modo per sostenere le famiglie ed i giovani, per contrastare il caro-affitti e lo spopolamento dei centri urbani. E per sostenere la genitorialità proponiamo di portare dal 30% al 60% la retribuzione del quarto mese di congedo parentale". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Rafforzare il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, consentire rapporti di lavoro autonomo con il personale infermieristico libero-professionista, rifinanziare i fondi per la partecipazione dei lavoratori e detassare i rinnovi contrattuali per difendere il potere d’acquisto sono misure che intervengono sul fronte sociale e del lavoro. Mentre per giovani e famiglie portiamo al 19% la detrazione sulle spese per i libri scolastici e la riduzione del costo del riscatto della laurea, insieme al sostegno all’apprendistato di alta formazione e ricerca", conclude.