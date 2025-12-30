Roma, 30 dic (Adnkronos) – E' andata avanti fino alle 4.30 del mattino l'esame degli Ordini del giorno alla manovra in aula alla Camera. La seduta riprende alle 11 per le dichiarazioni di voto e il voto finale trasmesso in diretta Tv su Raiuno.
Home > Flash news > Manovra: notturna terminata intorno alle 4.30, alle 11 diretta Tv per il voto...
Manovra: notturna terminata intorno alle 4.30, alle 11 diretta Tv per il voto finale
Roma, 30 dic (Adnkronos) - E' andata avanti fino alle 4.30 del mattino l'esame degli Ordini del giorno alla manovra in aula alla Camera. La seduta riprende alle 11 per le dichiarazioni di voto e il voto finale trasmesso in diretta Tv su Raiuno. ...