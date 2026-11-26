Verona, 26 nov. (askanews) – “C’è in legge di bilancio il fondo per garantire a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, se lo vorranno perché sarà una scelta, di andare in pensione prima rispetto ai 67 anni previsti dalla Fornero già dal 2027 quindi c’è in legge di bilancio, non è in discussione”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, negando, a margine dell’assemblea dell’Anci, un ripensamento del governo su Quota 64 in manovra.

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