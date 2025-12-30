Manovra: Schlein, '7 dichiarazioni Meloni su 10 non vere, propaganda non regge più'**

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' tempo di pagelle. E la pagella non l'ho data io ma Pagella Politica a Giorgia Meloni e dice che quest'anno 7 dichiarazioni di Meloni su 10 erano imprecise o sbagliate, bugie" ma "la vostra propaganda non regge più. Costruiremo l�...

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – "E' tempo di pagelle. E la pagella non l'ho data io ma Pagella Politica a Giorgia Meloni e dice che quest'anno 7 dichiarazioni di Meloni su 10 erano imprecise o sbagliate, bugie" ma "la vostra propaganda non regge più. Costruiremo l'alterantiva e vi batteremo alle prossime elezioni". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera.