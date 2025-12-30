Manovra: Schlein, 'aiuta i più ricchi, non vi arrabbiate, lo dice l'Istat' (2)

(Adnkronos) - "E' una manovra che, e lo so che vi facciamo arrabbiare, è una manovra che aiuta di più i più ricchi, lo dice anche questo l'Istat che certifica che l'85% da vantaggio delle famiglie più ricche di quella fascia", sottolinea la segret...

(Adnkronos) – "E' una manovra che, e lo so che vi facciamo arrabbiare, è una manovra che aiuta di più i più ricchi, lo dice anche questo l'Istat che certifica che l'85% da vantaggio delle famiglie più ricche di quella fascia", sottolinea la segretaria del Pd.

"Mettete 30 euro in più all'anno nelle tasche di chi ne prende 30.000, bene, ma ne mettete 440 in più all'anno nelle tasche di chi ne guadagna 199.000.

Questo vuol dire aiutare i più ricchi. Aiutare di più i più ricchi vuol dire tagliare alla sanità pubblica come state facendo non mettendo risorse sufficienti a garantire nemmeno i servizi dell'anno scorso".

"Aiutare di più i più ricchi significa tagliare, come fate, alla scuola pubblica e all'università pubblica, mentre aprite delle autostrade al privato. Aiutare di più i più ricchi significa tagliare 100 milioni all'assegno di inclusione, perché state tagliando anche sui poveri, perché per voi la povertà rimane una colpa individuale, per noi invece è un grave problema sociale. Una manovra che taglia pure sui trasporti".