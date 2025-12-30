Home > Flash news > **Manovra: Schlein, 'aiuta più ricchi, non vi arrabbiate, lo dice...

**Manovra: Schlein, 'aiuta più ricchi, non vi arrabbiate, lo dice l'Istat'**

default featured image 3 1200x900

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "So che questo vi fa arrabbiare ma è l'Istat che lo dice: questa manovra aiuta i più ricchi perché l'85 per cento della riduzione delle aliquote va alle famiglie più ricche". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto ...

di Pubblicato il

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – "So che questo vi fa arrabbiare ma è l'Istat che lo dice: questa manovra aiuta i più ricchi perché l'85 per cento della riduzione delle aliquote va alle famiglie più ricche". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera.