Manovra: Schlein, 'la più piccola che si ricordi, austera e rinunciataria'**

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Anche oggi avete preso a sassate il Green Deal. Vorrei ricordarvi che tutti gli atti attuativi li avete negoziati e adottati voi. Ha detto che per la transizione servono risorse. È vero, servono risorse. Ma allora perché non si batte con noi per 800 mi...