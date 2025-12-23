Manovra: Schlein, 'porta Italia in vicolo cieco, crescita solo per diseguaglianze'**

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni ha gettato la maschera, la sua incoerenza è ormai conclamata. Dopo tre anni si è ritrovata, con un Governo diviso e litigioso, a dover tradire tutte le sue promesse elettorali. Ha costruito la legge di Bilancio sull’aumento all&rs...

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha gettato la maschera, la sua incoerenza è ormai conclamata. Dopo tre anni si è ritrovata, con un Governo diviso e litigioso, a dover tradire tutte le sue promesse elettorali. Ha costruito la legge di Bilancio sull’aumento all’età pensionabile, aumento delle accise sul carburante, tagli alla sanità in un Paese dove sei milioni di italiani non riescono a curarsi, tagli alla scuola e ai trasporti.

Molti hanno detto e scritto che questa sarebbe una manovra senza visione; peggio, questa è una manovra che porta l’Italia in un vicolo cieco senza crescita, se non quella delle diseguaglianze". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Ci siamo già fatti carico di questa inadeguatezza proponendo sedici emendamenti con tutte le altre opposizioni, è sempre più chiaro che da ora in avanti -conclude la leader Dem- abbiamo la responsabilità di rafforzare questa alternativa e vincere le prossime elezioni per ridare speranza all’Italia".