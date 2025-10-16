Manovra: Siri (Lega), 'bene governo su banche, più risorse alla sanità'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il contributo previsto in manovra dalle banche non ha intenti punitivi, come abbiamo sempre ribadito. È giusto invece che, chi in questi anni ha registrato utili straordinari, contribuisca al sistema Paese, a partire dal sostegno alla sanità. Siamo cer...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Il contributo previsto in manovra dalle banche non ha intenti punitivi, come abbiamo sempre ribadito. È giusto invece che, chi in questi anni ha registrato utili straordinari, contribuisca al sistema Paese, a partire dal sostegno alla sanità. Siamo certi che le banche saranno liete di partecipare a questo sforzo condiviso, restituendo alla collettività una parte di quegli extraprofitti generati dal forte aumento del loro margine di interesse.

In questo modo si sostiene un settore fondamentale senza penalizzare la solidità del sistema bancario, ma dando risposte concrete ai cittadini, come sempre indicato dalla Lega con buonsenso e responsabilità". Così in una nota Armando Siri, coordinatore nazionale dipartimenti Lega e consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvini.