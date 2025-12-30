Manovra: Torto (M5S), 'ennesima prepotenza politica'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Questa Legge di Bilancio è l’ennesima prepotenza politica. Si trovano soldi per preparare la guerra, ma non per far quadrare i conti nelle case delle famiglie italiane". Lo ha affermato Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera, dichiarando il voto contrario del suo partito.

Partiamo, per esempio, dai 25 miliardi promessi da Giorgia Meloni per le imprese per far fronte ai dazi.

Dove sono finiti? E i 15 miliardi per il tanto sbandierato piano casa? E che fine hanno fatto le pensioni minime a 1.000 euro al mese? Siete la destra dei banchieri, delle multinazionali, delle compagnie assicurative, dei colossi del web a cui fate sconti plurimiliardari, vedi 2 miliardi ad Amazon, per poi scodinzolare davanti a Trump. Questo siete. E intanto la povertà aumenta: 13 milioni di poveri. Tredici milioni. Il vostro carrello tricolore è stata una colossale buffonata. Dopo 3 anni di governo -ha concluso Torto- vi siete ridotti ad incensare le agenzie di rating come fossero l’oracolo di Delfi. Ma vogliamo dire il perché di tutto questo? Eh sì, perché tra tagli e tasse, oggi impacchettate miliardi di soldi degli italiani per buttarli in armi e in economia di guerra. Altro che sacrifici per uscire dalla procedura di infrazione. Altro che prudenza e responsabilità. Altro che difesa".