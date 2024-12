Mantenere la forma durante le feste è possibile se si adottano delle strategie mirate e adeguate, sia quando siamo a tavola che lontano dalla tavola, senza per questo rinunciare ai piatti tipici del Natale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come vivere un Natale senza sensi di colpa.

Mantenere la forma durante le feste

Il Natale è una delle feste più belle dell’anno, ma anche quella in cui si sgarra di più e si tende ad aumentare di peso. Mettere su qualche chilo con le festività natalizie è fisiologico, può succedere a tutti, ma non deve capitare per forza. Ecco perché mantenere la forma durante le feste è possibile e senza, per questo, dover rinunciare ai piaceri della tavola.

L’eccesso calorico in generale, le occasioni di festa in cui mangiare di più è naturale, la mancanza di movimento e attività fisica sono tutte condizioni che possono portare all’aumento di peso. E’ su questi comportamenti sbagliati che ogni persona dovrebbe lavorare non solo per vivere serenamente il Natale, ma ogni occasione di festa o di incontro con i propri amici e la propria famiglia.

Mantenere la forma durante le feste: consigli e strategie

Come per ogni cosa programmata, al fine di mantenere la forma durante le feste, anche in occasione del Natale occorre organizzare e pianificare, a partire dal menù delle feste e dagli eventi a cui si parteciperà. Un’ottima strategia potrebbe essere quella di segnare sul calendario le date di questi eventi così che, in previsione, a casa si potranno consumare dei pasti leggeri, ma nutrienti allo stesso tempo. Se l’evento è organizzato a casa vostra, optate per dei piatti di festa, ma assicuratevi di portare in tavola anche alimenti ricchi di fibre, proteine e grassi buoni.

Ascoltate il vostro corpo e fermatevi quando vi sentite appagati. L’obiettivo non è quello di saziarsi, ma di nutrirsi. Consumate porzioni ridotte perché solo in questo modo potrete assaggiare tutto quello che c’è in tavola, limitate gli zuccheri ed evitate le bevande zuccherate, incluse quelle alcoliche.

Il fatto di essere a Natale non giustifica la mancanza di movimento e attività fisica. Questo aiuterà il vostro metabolismo a restare attivo e a smaltire l’eccesso calorico.

Bevete almeno due litri di acqua al giorno per favorire la digestione, mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo e perdere i liquidi in eccesso.

