Mantova: omicidio Yana, l'ex fidanzato condannato a 20 anni, 'non fu premeditato'

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – La Corte d'assise di Mantova ha condannato Dumitru Stratan a 20 anni carcere per il femminicidio dell'ex fidanzata Yana Malaiko soffocata la notte del 20 gennaio 2023 in un appartamento a Castiglione delle Stiviere. I giudici hanno escluso la premeditazione e cadendo quest'aggravante la pena è stata calcolata come se si trattasse di un rito abbreviato, di cui il difensore Gregorio Viscomi aveva fatto richiesta in udienza preliminare.

La procura aveva chiesto l'ergastolo per il delitto aggravato dal vincolo affettivo e per il reato di occultamento di cadavere. Soddisfatto l'avvocato dell'imputato. "Anche nell'arringa dello scorso 20 febbraio ho sostenuto che si trattava di un processo che avrebbe potuto definirsi con le forme del giudizio abbreviato, poiché non c’erano i presupposti per la contestazione della premeditazione che – di fatto – ha impedito la definizione del processo con quel rito speciale".