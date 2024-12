Un amore nato sui social

Manuel Bortuzzo, celebre nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello, ha trovato la serenità accanto a Costanza Di Stefano, una giovane studentessa di Roma. La loro storia d’amore è iniziata in modo inaspettato, grazie a un video su TikTok che ha catturato l’attenzione di Bortuzzo. “La scorsa estate, ho visto un video di Costanza e mi ha fatto ridere fino alle lacrime. Ho deciso di contattarla”, ha raccontato il nuotatore durante un’intervista al magazine Chi.

Una fuga romantica alle Seychelles

Per approfondire la loro conoscenza, Manuel e Costanza hanno organizzato una fuga romantica alle Seychelles. Questo viaggio, avvenuto all’inizio di dicembre, ha rappresentato un momento cruciale per la coppia, permettendo loro di esplorare i propri sentimenti lontano da occhi indiscreti. “Volevamo capire se c’era la possibilità di costruire qualcosa di serio”, ha spiegato Bortuzzo, evidenziando l’importanza di questo periodo di intimità.

La serenità dopo le tempeste

La nuova relazione di Bortuzzo arriva dopo una separazione tumultuosa da Lulù Selassiè, che ha segnato profondamente la sua vita. Nonostante il passato difficile, il nuotatore sembra aver trovato in Costanza una persona con cui condividere ogni aspetto della vita. “Sa tutto di me, posso dirle tutto. Questa libertà mi fa sentire che è possibile costruire qualcosa di duraturo”, ha dichiarato, mostrando una rinnovata fiducia nei rapporti interpersonali.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Durante l’intervista, Bortuzzo ha anche riflettuto sulla sua esperienza al Grande Fratello, un’esperienza che ha cambiato la sua vita. “È stata una svolta. Mi ha dato la motivazione per tornare a essere un atleta”, ha affermato, sottolineando come le emozioni vissute nel reality show lo abbiano spinto a rimettersi in gioco. Nonostante le difficoltà legate alla sua ex compagna, il nuotatore ha scelto di non approfondire la questione, concentrandosi invece sulla sua nuova vita e sulla felicità che ha trovato con Costanza.