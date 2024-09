Manuel Maura è preparato per destabilizzare il trono di Francesca Sorrentino: "Sono pronto a riconquistarla".

Manuel Maura e Francesca Sorrentino, noti per la loro partecipazione a Temptation Island, sono stati protagonisti di alti e bassi nella loro relazione. Nonostante le ripetute infedeltà di Manuel, Francesca è sempre tornata da lui, fino a quando ha deciso di terminare la loro relazione. Dopo vari ritorni di fiamma, ora Francesca ha la possibilità di cercare un nuovo amore in televisione, mentre Manuel non esclude l'idea di partecipare a Uomini & Donne per tentare di riconquistarla, come ha ammesso in un'intervista a Radio Radio.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino, due figure note del reality show Temptation Island, sono stati spesso al centro dell’attenzione. Francesca, nonostante le numerose infedeltà di Manuel, sempre confessate, le ha continuamente perdonato. Alla fine del loro percorso al Is Morus Relais, Francesca decise di concludere la loro relazione (“Sono entrata con tanta paura, ma ne esco con un bagaglio di consapevolezze che non avrei mai pensato […] Desidero ringraziare il mio compagno di viaggio, perché, nonostante tutto, rimane una persona a cui tengo molto. Un rapporto può terminare, ma il rispetto deve restare, non sono necessarie offese mediatiche”); ma non passò molto tempo e i due si riconciliarono. Dopodiché si separarono, tornarono insieme e si lasciarono di nuovo. Ora Francesca ha l’opportunità di dimenticare Manuel e magari trovare un nuovo amore in televisione, ma l’affascinante Manuel con i suoi occhi azzurri ha deciso di fare di tutto per riconquistarla.

In un’intervista con Giada Di Miceli per la trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio, Manuel ha ammesso di non escludere l’ipotesi di partecipare a Uomini & Donne per corteggiare Francesca. “In passato, ogni volta che ci separavamo giuravo che sarebbe stato l’ultima volta, ma poi tornavamo sempre insieme, ora con l’esperienza posso dire che non so cosa accadrà. Parteciperò a Uomini & Donne per corteggiare Francesca in televisione? Non lo escludo, perché nella vita può succedere di tutto. Se mi accorgo di non poter vivere senza Francesca, sicuramente farò di tutto per riconquistarla, non avrò dubbi”. “L’amore non svanisce in un istante”. E in queste parole si intuisce tutto. Francesca Sorrentino, fuggi!