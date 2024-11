Mara Venier e il suo addio a Domenica In

La stagione in corso di Domenica In potrebbe segnare la fine di un’era per Mara Venier, storica conduttrice del programma di Rai Uno. In un’intervista a Belve, la Venier ha confermato la sua intenzione di lasciare il timone del programma, una decisione che ha suscitato grande emozione tra i suoi fan e il pubblico. A differenza di altre volte, quando aveva annunciato il ritiro per poi tornare, questa volta sembra essere determinata a chiudere un capitolo importante della sua carriera.

Un viaggio attraverso la fragilità

Durante la conversazione con Francesca Fagnani, Mara ha aperto il suo cuore, parlando di un periodo difficile della sua vita segnato dalla depressione. “Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno”, ha dichiarato, rivelando che la sua fragilità è emersa in un momento di grande vulnerabilità. A 74 anni, la conduttrice non nasconde più le sue debolezze, affermando che è fondamentale riconoscere i propri limiti. La depressione, ha spiegato, non è solo una malinconia passeggera, ma un vero e proprio stato d’animo che può influenzare profondamente la vita di una persona.

Riflessioni sul passato e sulla violenza subita

Mara Venier ha anche toccato temi delicati, come la violenza fisica e psicologica subita in gioventù. “Una violenza che mi è stata fatta”, ha raccontato, visibilmente provata. Queste esperienze l’hanno segnata profondamente e, nonostante il tempo trascorso, non riesce a dimenticarle. La conduttrice ha espresso il desiderio di chiudere quel capitolo della sua vita, ma ha ammesso che le cicatrici rimangono. La sua testimonianza è un forte richiamo alla necessità di affrontare e discutere apertamente di questi temi, spesso taciuti dalla società.

Il futuro di Domenica In e il possibile successore

Con l’addio di Mara Venier, la Rai si trova di fronte alla sfida di trovare un sostituto all’altezza. La conduttrice ha già espresso la sua preferenza per Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi. “Io vedrei molto bene Stefano De Martino”, ha affermato, sottolineando come il suo stile fresco e innovativo potrebbe portare una ventata di novità al programma. De Martino, già in pole position per il Festival di Sanremo, rappresenta una scelta audace e potenzialmente vincente per la rete.

Un legame speciale con Maria De Filippi

Infine, Mara ha voluto rendere omaggio a Maria De Filippi, che l’ha sostenuta in momenti difficili della sua carriera. “Posso dire chi mi ha dato una mano ed è Maria De Filippi”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza delle relazioni professionali e personali nel mondo dello spettacolo. Questo riconoscimento mette in luce non solo la gratitudine di Mara, ma anche l’importanza di avere alle spalle persone che credono in noi e ci supportano nei momenti di crisi.