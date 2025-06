Marche: Battistoni (Fi), 'dati confermano che stiamo sulla strada giusta'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "I dati del sondaggio Dire-Tecnè confermano ciò che tocchiamo con mano ogni giorno nei territori: i marchigiani apprezzano il lavoro svolto e credono nella continuità del progetto guidato da Francesco Acquaroli. Con una forbice tra il 50,5% e il 54,5% rispetto a Matteo Ricci, fermo tra il 45,5% e il 49,5%, è evidente che siamo sulla strada giusta.” Lo afferma Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, commentando i dati sull’orientamento elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.

“Questi numeri -aggiunge- non sono solo un consenso sulla persona, ma la conferma che il cambiamento avviato cinque anni fa dalla Giunta Acquaroli e dai consiglieri di Forza Italia ha dato risposte concrete ai cittadini. Le Marche hanno voltato pagina: oggi sono una regione che cresce, che investe su infrastrutture, sviluppo economico, formazione e attrattività. Un cambio di passo netto rispetto alla stagione della sinistra, fatta di immobilismo e promesse mancate. Forza Italia ha creduto fin dall'inizio in questo progetto e continuerà ad essere al fianco di Acquaroli con responsabilità, competenza e spirito costruttivo. Sotto la guida del nostro segretario Antonio Tajani e il lavoro quotidiano dei nostri amministratori, Forza Italia è pronta a rafforzare i risultati raggiunti e a portare le Marche ancora più avanti. La sinistra –conclude Battistoni– rappresenta un passato che i marchigiani conoscono bene e che non vogliono più rivivere.”