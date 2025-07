Marche: Calenda, 'Azione non si presenterà, né Ricci né Acquaroli vanno bene'**

**Marche: Calenda, 'Azione non si presenterà, né Ricci n&e...

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Oggi facciamo un direttivo e la mia opinione è che nessuno dei due candidati, per versi diversi, vanno bene per Azione: Ricci è contro il termovalorizzatore, Acquaroli è penultimo nella lista di gradimento dei governatori… Io proporrò al direttivo che Azione non sarà presente col suo simbolo". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.