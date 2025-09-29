Marche: Donzelli, 'cittadini riconoscono buon governo e c.destra aumenta consensi'

Marche: Donzelli, 'cittadini riconoscono buon governo e c.destra aumenta...

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Aspettiamo i dati definitivi con serenità. Vediamo che i cittadini riconoscono il buon governo, che a livello locale era Acquaroli, e che il centrodestra aumenta i consensi". Lo ha detto Giovanni Donzelli, a La7, parlando del voto nelle Marche. ...