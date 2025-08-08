Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "La tragedia di Marcinelle travolse 262 famiglie. Una ferita aperta nel nostro Paese e nel mondo. Un pensiero commosso e una preghiera agli italiani che persero la vita lontano da casa". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social.
Marcinelle: Fontana, 'ferita ancora aperta'
