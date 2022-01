Marco Lutzu, 'un libro per espandere proprio mercato'

Roma, 28 gen. (Labitalia) – "Ci sono migliaia di esempi che lo dimostrano: per un'azienda, dotarsi di un libro è sempre e comunque una buona idea. Ma come crearne una serie per espandere il proprio mercato senza defocalizzarsi? Per rispondere a questa domanda, e aiutare imprenditori e pmi a trarre il massimo dalla propria mission, ho deciso di scrivere Libro Lutz".

Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, imprenditore, autore del libro bestseller ‘Scrivere per vendere’ e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria a risposta diretta in Italia che integra tecniche di infotainment basate sul modello Netflix.

"Nel volume – spiega Lutzu – ho deciso di inserire l'esatto protocollo completo e incensurato che con l'agenzia Solutzione abbiamo utilizzato per acquisire oltre 25mila clienti negli ultimi 3 anni, sempre attraverso i miei libri. Inoltre, al suo interno, ci saranno oltre 15 casi studio, provenienti da diversi settori, curati direttamente dalla mia agenzia e che mostrano passo a passo come un libro ben strutturato possa rivelarsi uno strumento ideale per rivolgersi alla propria clientela ideale".

A confermarlo uno studio pubblicato dalla società inglese BrightLocal, che ha evidenziato come l'86% dei consumatori, fornitori o potenziali clienti, prima di procedere alla scelta di un'attività, valuta regolarmente le recensioni, ma anche il materiale informativo prodotto dall'azienda stessa.

"Per sfruttare al massimo – prosegue Lutzu – il potenziale di un libro aziendale, è innanzitutto fondamentale riuscire a trovare la cosiddetta Big Idea attorno alla quale costruire il proprio manuale. Per Big Idea si intende la capacità di sintetizzare un messaggio unico e differenziante, capace di catturare il lettore nonché potenziale acquirente.

I vantaggi dei libri come strumento di promozione sono enormi e numerosi".

Ad esempio, "è possibile distribuire gratuitamente il proprio volume facendo pagare soltanto le spese di spedizione; in questo modo l'offerta diventa irresistibile, e chiunque nutra un interesse anche minimo nei confronti dell'azienda o della tematica sarà invogliato all'ordine".

"O ancora – conclude il fondatore di Solutzione – è possibile utilizzarlo come vero e proprio biglietto da visita. Inserito dentro il proprio pacco, o consegnato di persona al cliente contestualmente alla trattativa di vendita, il libro aiuta sempre nel raggiungimento dell'obiettivo: quello di creare l’effetto autorità, differenziarsi dalla concorrenza e agevolando al contempo il lavoro del venditore".