Maria Zakharova ha rivolto il suo terzo attacco verbale al presidente italiano Sergio Mattarella: le cause della crescente tensione.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha espresso il suo parere riguardo alla convocazione dell’ambasciatore russo in Italia da parte della Farnesina. Per la terza volta in un mese, la donna ha rivolto un attacco verbale al presidente Sergio Mattarella, accusandolo sulla questione della minaccia nucleare.

Gli attacchi della portavoce Maria Zakharova e la richiesta del ministro Tajani

Esplode un nuovo conflitto diplomatico tra Roma e Mosca, tanto da spingere il ministro degli Esteri Antonio Tajani a convocare l’ambasciatore russo presso la Farnesina. In un’intervista con la testata russa Izvestia riguardo alla convocazione dell’ambasciatore, Zakharova ha affermato che, secondo lei, la reazione dell’Italia è dovuta al fatto che la Russia ha ancora una volta smascherato una persona che sta mentendo.

“Il Presidente della Repubblica è un uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea”, ha affermato Tajani, condannando le parole pronunciate da Zakharova.

La settimana scorsa, il presidente italiano, durante un incontro ad Hiroshima con l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari, aveva dichiarato che la Federazione Russa si è fatta promotrice di una rinnovata pericolosa narrativa nucleare con le minacce rivolte all’Ucraina, instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale.

Maria Zakharova attacca Sergio Mattarella: le false accuse

Con questo, sono tre gli attacchi verbali di Zakharova contro Mattarella. Il primo risale al 14 febbraio, quando la portavoce russa aveva accusato il presidente italiano di aver fatto dichiarazioni offensive, paragonando la Russia alla Germania nazista. Tre giorni dopo, il 17 febbraio, Zakharova aveva avvertito che le parole di Mattarella avrebbero avuto delle conseguenze, sottolineando che non potevano essere ignorate e definendo “blasfeme” le sue affermazioni.

“Non hanno nulla con cui difendersi. Così hanno deciso di attaccare”, ha replicato Maria Zakharova.

Tuttavia, la vera fake news sembra provenire dalla stessa Zakharova, soprattutto se confrontata con le dichiarazioni di Putin dello scorso novembre 2024. In quell’occasione, il capo dello stato russo aveva annunciato lo sviluppo di missili a raggio intermedio e corto in risposta agli Stati Uniti, mentre Medvedev aveva intensificato le minacce contro l’Europa, invitando gli alleati di Kiev a ritirarsi dal conflitto proprio a causa dei nuovi missili russi.