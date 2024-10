Mentre Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes continuano le loro dinamiche da soap opera a basso costo, all’interno della casa del Grande Fratello alcuni concorrenti hanno deciso di agire concretamente, scavalcando le chiacchiere. Nella serata di venerdì, due gieffini si sono scambiati un bacio, senza che Mediaset Extra trasmettesse le immagini, il che ha sollevato non poche polemiche sui social tra chi seguiva con interesse. Durante un incontro di ieri pomeriggio, Mariavittoria Minchetti ha accennato a un bacio con Tommaso Franchi parlando con Amanda Lecciso.

Seppur in modo poco chiaro, Tommaso si è rivelato più esplicito. Ieri sera, Luca Calvani ha interrogato il coinquilino, mettendolo in difficoltà: “Non riesco a capire, c’è stato qualcosa tra voi? Che cosa avete combinato? Hai dato un bacio giusto?”. Il giovane, arrossendo, ha confermato: “Sì, ci siamo baciati”. Ma Calvani non ha desistito: “Ti è piaciuto? Dai… se fosse stato così bene me lo avresti detto diversamente. Cosa c’è che non va? Lei è carina, ma non balla?”. Tommaso ha risposto: “E che dovrei dire? Non c’è nulla che non vada. È molto bella e simpatica”.

Mariavittoria Minghetti discute di Tommaso con Amanda Lecciso.

C’è sicuramente una certa attrazione. Mi piace lui: è brillante, capace e molto sensibile, ma tende a essere piuttosto riservato. Anch’io non mi espongo facilmente, e lui sembra avere la stessa inclinazione. Avrei voglia di uscire con lui? Assolutamente, ne sarei felice! E lo integrerei nel mio mondo? Sì, non ho intenzione di porre limiti. Se fossimo fuori, lo inviterei a cena, per esempio. Tuttavia, il suo carattere introverso rallenta le dinamiche tra di noi. Nonostante ciò, non escludo nulla visto che mi attira. Le emozioni si sviluppano gradualmente, e posso dire di apprezzare stargli vicino e abbracciarlo. Desidero approfondire la nostra conoscenza, ma al momento non si tratta di amore. Ha una dolcezza incredibile e una sensibilità davvero straordinaria, è veramente una persona eccezionale.