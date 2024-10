Il giudizio positivo di Marina Berlusconi sul governo Meloni

Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha recentemente partecipato all’inaugurazione di una nuova libreria Mondadori a Roma, dove ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo all’attuale governo italiano. Secondo Berlusconi, il governo Meloni sta fornendo stabilità al Paese, un aspetto fondamentale in un periodo di incertezze economiche e politiche. “Il mio giudizio sul governo è assolutamente positivo sia come cittadina sia come imprenditrice”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un esecutivo che lavora per il bene comune.

Critiche alla magistratura e alla gestione dei migranti

Durante l’evento, Marina Berlusconi ha anche affrontato il tema della magistratura, esprimendo preoccupazione per alcune decisioni recenti. Ha dichiarato che “certi giudici non sono nemici di mio padre o della Meloni, ma sono nemici del Paese”, evidenziando una visione critica nei confronti di alcune sentenze che, a suo avviso, non servono gli interessi nazionali. Inoltre, ha parlato del problema dell’immigrazione, definendolo “epocale e di difficilissima soluzione”. Berlusconi ha espresso scetticismo riguardo alle bocciature immediate di iniziative come il piano migranti in Albania, suggerendo che ogni nuova proposta meriti un’attenta valutazione prima di essere giudicata.

Diritti civili e posizioni politiche

Un altro tema centrale emerso dalle sue dichiarazioni è quello dei diritti civili. Marina Berlusconi ha affermato che “la questione dei diritti non è di destra né di sinistra, ma di civiltà e umanità”. Ha sottolineato la necessità di un cambiamento che richiede tempo, ma ha anche evidenziato che la politica deve fornire risposte a una società in evoluzione. Berlusconi ha espresso una certa affinità con la sinistra di buon senso su questi temi, riconoscendo che la sinistra si è mostrata più aperta e attiva in passato.

In un contesto politico complesso, le parole di Marina Berlusconi offrono uno spaccato interessante delle dinamiche attuali in Italia. La sua posizione, che combina un sostegno al governo con una critica costruttiva alla magistratura e un’apertura sui diritti civili, riflette una volontà di dialogo e di impegno per un futuro migliore per il Paese.