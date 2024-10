Un riconoscimento prestigioso

La nomina di Marina Berlusconi a Cavaliere del Lavoro rappresenta un momento significativo non solo per la sua carriera, ma anche per la storia imprenditoriale italiana. Questo titolo, conferito dal presidente Sergio Mattarella, è un attestato di merito che celebra l’impegno e la dedizione nel mondo del lavoro. Marina, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, ha espresso la sua gratitudine durante la cerimonia al Quirinale, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento.

Un tributo al padre

In un toccante discorso, Marina ha dedicato l’onorificenza a suo padre, Silvio Berlusconi, che nel 1977 ricevette lo stesso titolo. “Silvio Berlusconi resterà per sempre ‘il Cavaliere'”, ha affermato, evocando ricordi di quel giorno speciale in cui la sua famiglia accompagnò il patriarca alla cerimonia. Questo gesto non è solo un omaggio personale, ma anche un riconoscimento del lascito imprenditoriale e politico di Silvio, che ha segnato profondamente la storia recente dell’Italia.

Un messaggio di condivisione

Marina Berlusconi ha voluto estendere il significato di questo titolo a tutti coloro che lavorano nel Gruppo Mondadori e in Mediaset. “Questo cavalierato è anche per loro”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno collettivo. La sua affermazione sottolinea come il successo di un leader sia spesso il risultato di uno sforzo condiviso, dove ogni membro del team contribuisce con passione e dedizione. Questo messaggio di unità e riconoscimento del lavoro altrui è un aspetto fondamentale della filosofia imprenditoriale di Marina, che continua a portare avanti l’eredità di famiglia con rispetto e responsabilità.