Marina, dal 17 al 22 Tour mondiale Nave Vespucci fa tappa in Qatar

Dopo 40.352 miglia percorse dall’inizio della campagna, la Nave Vespucci si prepara a raggiungere il Qatar, a Doha, dal 17 al 22 dicembre, per la 30esima tappa del Tour Mondiale e la VI tappa del Villaggio Italia, l’esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le "nazionali delle eccellenze italiane", fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri. L'appuntamento con il Villaggio Italia segue quelli di Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore e Mumbai, ed e' realizzato in Qatar con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Doha, dell’Italian Trade Agency e dei partner locali Qatar Tourism, Katara Cultural Village e Old Doha Port.

Al Villaggio Italia di Doha sono attesi il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l’Ambasciatore d’Italia presso lo Stato del Qatar Paolo Toschi, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

L’arrivo a Doha del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio Italia – si evidenzia in una nota – si inserisce nell’intensa relazione bilaterale tra Italia e Qatar che negli ultimi anni si è rafforzata grazie al costante dialogo istituzionale. Sono state infatti tre le visite in Italia dell’Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani tra il 2016 e il 2023 precedute, nel gennaio 2020, dalla visita di Stato a Doha del Presidente della Repubblica mentre nel settembre 2023 la Presidente del Consiglio Meloni si è recata a Doha per incontrare l’Emiro. . In occasione dell’ultima Visita di Stato, lo scorso 21 ottobre a Roma, è stato proprio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad annunciare all’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani l’arrivo a Doha di nave Vespucci, nella concomitanza delle celebrazioni della Festa Nazionale del Qatar, il 18 dicembre 2024. Un segnale tangibile – si sottolinea – del profondo legame che lega le due Nazioni.

Gastronomia, cultura e sport-disabilità saranno gli ambiti di eccellenza protagonisti al Villaggio Italia in Qatar, Paese che con le sue opere d’arte pubblica, i tanti musei e i siti patrimonio dell’umanità nonché uno skyline firmato dai più famosi architetti del mondo è, oggi, un luogo di grande fermento nel quale si stanno moltiplicando i luoghi deputati alla cultura (musei, biblioteche, hub polifunzionali, teatri) e le manifestazioni e rassegne di vario tipo dedicate alla moda e al design, al cinema e all’arte che vedono coinvolti molti professionisti italiani.

Le eccellenze gastronomiche italiane saranno protagoniste con l’olio d’oliva e l’arte della pizza, per un viaggio nel gusto e nella tradizione artigianale italiana grazie a un programma di appuntamenti promossi dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I visitatori del Villaggio Italia a Doha potranno partecipare gratuitamente, nell’area dedicata “Anima Italia” alle Masterclass di degustazione dell’olio d’oliva italiano a cura di Italia Olivicola, il Consorzio Nazionale degli olivicoltori e alla Masterclass di Veronafiere dedicata alle olive da tavola e agli olii Sol d’Oro.

L’evento “Pizze Stellate”, a sostegno della candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO, a cura di Italia Olivicola, proporrà una selezione di impasti e tecniche di lavorazione a cura dei pizzachef Michele Pascarella, Michele Circhirillo e Alfonso Saviello con una selezione di olii in abbinamento proposti dallo Chef Natalizio. Ci saranno, infine, show cooking curati dello chef Emanuele Natalizio e del sous chef Rocco Natalizio.

In ambito culturale il Villaggio Italia di Doha, oltre al design con la mostra Italia Geniale e il cinema con le proiezioni cinematografiche selezionate in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, presenterà un ricco programma musicale. La Fondazione Arena di Verona, che ha da poco chiuso il suo tour di promozione internazionale 2024 in Asia, porterà a Doha l’eccellenza dei suoi artisti con l’opera lirica italiana patrimonio dell’Umanità. A Doha anche la Banda dell’Arma dei Carabinieri, il Qatar Concert Choir & Friends e il baritono-tenore David Riccardo.

Uno spazio esclusivo sarà dedicato all’artista Jago (Jacopo Cardillo) giovane scultore italiano già famoso in tutto il mondo e primo artista ad aver inviato una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale, nel 2019, in occasione della missione Beyond dell’ESA. A Doha Jago esporrà l’opera in marmo “family” nella quale tre avambracci si intrecciano e si abbracciano in un movimento continuo e fluido che riprende l’antico simbolo dell’Uroboro, dove ogni mano stringe l’altra creando un cerchio senza soluzione di continuità che rivela l’importanza della coesione e dell’appartenenza reciproca. E proprio il marmo italiano, molto apprezzato in Qatar, è tra le eccellenze protagoniste del Villaggio Italia di Doha, con una masterclass a cura dell’agenzia ICE, Italian Trade Agency.

Il tema della disabilità resta centrale nella tappa di Doha con la conferenza dedicata a sport e disabilità con il racconto dei protagonisti del Progetto “WoW” – Wheels on Waves Ruote sulle Onde – Around The World 2023-2025, il viaggio del catamarano “Lo Spirito di Stella”, completamente accessibile impegnato anch’esso in un tour mondiale. Il progetto “Wheels on Waves – Ruote sulle Onde”, nato da un’idea di Andrea Stella, fondatore e Presidente dell’Associazione “Lo Spirito di Stella”, è promosso dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi, ed è rivolto a militari e civili con disabilità che hanno riportato lesioni permanenti nell'assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, hanno la possibilità di vivere un’esperienza di mare e di vela unica con la missione di dimostrare che abbattere le barriere è possibile.