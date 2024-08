Dopo alcuni giorni di ricovero in gravi condizioni all’ospedale di Pisa, è morto Abdullah Rana: era stato travolto da un’auto mentre andava in monopattino. L’uomo alla guida della macchina è indagato per omicidio stradale.

Massa, 24enne travolto da un’auto mentre era in monopattino

Abdullah Rana, 24 anni, era a Ronchi, Massa Carrara, nei pressi di via Verdi la notte tra venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto. Verso le 4:30 un’auto si è scagliata contro il 24enne che era in monopattino. Dopo diversi giorni di ricovero a causa delle ferite riportate, Abdullah non ce l’ha fatta: il decesso è avvenuto all’ospedale Cisanello di Pisa. Il giovane, del Pakistan, era in Italia da tre anni ed era richiedente asilo ospite del centro di accoglienza per immigrati “Opera Auxilium Fratrum” a Massa, gestito dall’associazione Oaf. I genitori del 24enne si trovano ancora in Pakistan, al momento dell’incidente è stato contattato lo zio che vive in Germania.

Conducente indagato per omicidio stradale: positivo agli esami tossicologici

Sono ancora in corso, da parte delle forze dell’ordine, ulteriori accertamenti per accertare la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto, un uomo di 30 anni, è indagato per omicidio stradale: è risultato positivo agli esami tossicologici effettuati dopo l’incidente.

