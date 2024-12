Un’elezione per acclamazione

Il senatore Massimiliano Romeo è stato eletto segretario della Lega lombarda in un clima di entusiasmo e unità. L’elezione è avvenuta per acclamazione, un segnale chiaro della fiducia riposta in lui dai membri del partito. Romeo ha sottolineato l’importanza di unire le forze e di mettere al primo posto il simbolo della Lega, piuttosto che le ambizioni personali. Questo approccio mira a rafforzare l’identità del partito e a riportare in auge i valori fondanti che hanno caratterizzato la Lega nelle sue origini.

Un richiamo alle origini

Durante il suo discorso, Romeo ha evidenziato come, nel corso degli anni, ci siano state troppe beghe di cortile e una ricerca ossessiva di poltrone. Ha affermato che la vera essenza della Lega deve essere ritrovata, dove prima viene il simbolo e poi la ‘cadrega’. Questo richiamo alle origini è fondamentale per ricostruire un partito che si prenda cura delle comunità e dei militanti, piuttosto che delle personalità di spicco. La sua visione è chiara: la Lega deve tornare a essere un movimento di base, dove ogni militante ha voce in capitolo e dove le decisioni non sono prese da un comitato ristretto.

Critiche alle correnti interne

Romeo non ha risparmiato critiche alle correnti interne del partito, in particolare a quelle rappresentate da figure come Zaia, Giorgetti e Vannacci. Ha espresso il suo scetticismo riguardo a queste leadership, affermando che la Lega deve essere unita e non divisa da personalismi. La sua visione è quella di una Lega che si concentri sulle comunità locali e sui bisogni dei cittadini, piuttosto che su strategie politiche che allontanano il partito dalla sua base. Questo approccio potrebbe rappresentare una svolta significativa per la Lega lombarda, che cerca di riconquistare la fiducia degli elettori e di riaffermarsi come punto di riferimento nel panorama politico italiano.