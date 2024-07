Maternità: Gasparri (Fi), 'mia proposta attua articolo 5 legge 194'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Una sedicente Federconsumatori fa affermazioni completamente farneticanti e false sulla mia proposta di legge sulla maternità. Domani nella conferenza di stampa alle ore 13 spiegherò, anche a chi non vuol capire, che la mia proposta va nel senso esattamente contrario a quello detto da tanti detrattori. Cioè attua l'articolo 5 della legge 194. Evidentemente anche questi della Federconsumatori parlano di leggi che non leggono e non conoscono. L’ignoranza è un difetto che si può colmare. Basta che chi non sa studi, così dirà meno cose sbagliate”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.