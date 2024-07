Maternità surrogata: Magi (+Eu), 'obbrobrio giuridico, andrebbe legalizzata'

Roma, 3 lug (Adnkronos) – "L’accanimento persecutorio che questo Governo continua a mettere in atto nei confronti dei bambini e delle bambine è inaccettabile e anche incomprensibile". Lo dice Riccardo Magi, segretaria di +Europa.

"Ieri infatti la maggioranza ha approvato in Commissione alla Camera una norma che elimina il rinvio della pena per le detenute incinta o madri di minorenni, che quindi dovranno restare in carcere, con buona pace dell’interesse preminente e dei diritti costituzionali dei bambini, oltre che delle regole penitenziarie europee e delle Nazioni Unite, quindi del diritto internazionale -prosegue-. Oggi hanno approvato al Senato il cosiddetto reato universale contro la Gestazione per Altri. L’obbrobrio giuridico pensato per arrestare i genitori che ricorrono a GPA all’estero, anche se in Paesi in cui è legale e regolamentata".

"È l’ennesimo provvedimento incostituzionale di questo Governo, contrario anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. +Europa ha una proposta di legge, che avevamo presentato anche in forma di emendamento, per regolamentare in forma solidale la Gpa anche in Italia, proprio per tutelare l’interesse dei minori”, dice ancora Magi. "La destra inventa nuovi reati e inasprisce le pene, e lo fa anzitutto a danno di bambini e bambine che non hanno alcuna colpa, salvo, ad avviso di Meloni, quella di essere nati. É un comportamento subdolo, degno di uno Stato totalitario”, conclude Magi.