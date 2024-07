Maternità surrogata: Roccella, 'Italia avanguardia dei diritti'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L'Italia si conferma una nazione all'avanguardia sul fronte dei diritti, contro le nuove forme di sfruttamento delle donne e dell'infanzia. Difendiamo il diritto dei bambini alle proprie origini, il diritto delle donne a non essere sfruttate e mercific...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "L'Italia si conferma una nazione all'avanguardia sul fronte dei diritti, contro le nuove forme di sfruttamento delle donne e dell'infanzia. Difendiamo il diritto dei bambini alle proprie origini, il diritto delle donne a non essere sfruttate e mercificate, la salvaguardia delle relazioni solidaristiche e gratuite su cui si fonda la coesione della nostra società". Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, commenta l'approvazione in Commissione al Senato del disegno di legge sulla maternità surrogata.