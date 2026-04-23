Mattarella a cerimonia al Quirinale 70 anni Corte Costituzionale

Roma, 23 apr. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato al Quirinale alla Cerimonia in occasione dei settant’anni della Corte Costituzionale.Il presidente della Consulta Giovanni Amoroso ha ricordato i trascorsi del capo dello Stato, che ha ricoperto la carica di giudice costituzionale per alcuni anni.Ha poi preso la parola il presidente emerito Giuliano Amato: “Oggi è una giornata particolare, perché ricordiamo i settant’anni della Corte.

Ma di sicuro fu una giornata particolare la prima udienza della Corte, il 23 Aprile del 1956″.Alla cerimonia era presente anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, assieme a diversi ministri, ai rappresentanti della Camera e del Senato.